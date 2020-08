Era un giovane promettente del vivaio juventino. Ed è rimasto uno dei più grandi talenti inespressi del calcio italiano. Parliamo di Andrea Gasbarroni, che oggi compie 39 anni dopo essersi ritirato dall'attività di calciatore. Torinese, ha iniziato nella Juventus Primavera e finito nel Pinerolo in Eccellenza. In mezzo, tutte e tre le categorie del calcio professionistico italiano. In bianconero non ha mai esordito, ma ricorda molto bene gli allenamenti con Zidane diretti da Ancelotti. In Serie A ha vestito le maglie di Palermo, Sampdoria, Parma e Genoa. In Serie B ha invece militato nel Torino.