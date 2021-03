Spegne oggi 38 candeline Matteo Paro, ex regista delle giovanili della Juventus rimasto alla storia per aver segnato, a Rimini, il primo gol della Juve in Serie B nel 2006 dopo la retrocessione per Calciopoli. Paro non è mai riuscito a sfondare in bianconero, ma l'apice l'avrebbe vissuto nel primo Genoa di Gasperini in Serie A, dove giocò insieme a Ivan Juric. Nella sua carriera dopo quella di calciatore, Paro è entrato nello staff tecnico proprio di Juric, nel frattempo diventato allenatore: è stato match analyst nel Genoa e oggi è il vice del croato al Verona.