Stagione 2005-2006, nel percorso verso il secondo scudetto di fila sotto la gestione Capello (poi revocato da Calciopoli) la Juventus deve superare l'ostacolo. Non è una partita facile, gli ospiti passano subito in vantaggio con Gennaro Delvecchio. La rimonta bianconera è affidata a Emerson e poi a un insospettabile Robert Kovac, quel giorno al fianco di Thuram in difesa al posto dello squalificato Cannavaro: di Kovac vi abbiamo parlato nella decima puntata di 'Meteorite' . Poi nel secondo tempo Del Piero su rigore fissa il risultato sulEra il 26 febbraio 2006.