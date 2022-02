11







di Luca Bedogni

‘Compasso Zak’, questo è il nomignolo che gli ho affibbiato subito, d’istinto. Perché Zakaria si serve di quelle lunghe leve che si ritrova per disegnare calcio a modo suo. Ha una corsa rotonda, ampia, però quando entra a contrasto sa anche essere spigoloso, e il suo piede punge proprio come la punta di un compasso. Forse alcuni di voi si staranno ancora chiedendo che tipo di giocatore sia il nuovo centrocampista della Juventus arrivato dal Borussia Monchengladbach. Lo vedremo presto in azione e diventerà subito tutto più chiaro. Per il momento permettetemi di introdurvi, con qualche chicca estrapolata dai suoi ultimi anni in Germania, allo stile singolare di questo svizzero di colore, alto 1,91 m.