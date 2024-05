Il futuro di Massimilianoalla Juventus sembra deciso, soprattutto dopo le vicende relative all'infuocato post gara della finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri per 1-0 grazie alla rete di Dusan. Le voci sucome prossimo tecnico bianconero si fanno più insistenti. Mauriziodi Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sul tecnico rossoblù, obbiettivo numero uno per la panchina bianconera.COMPAGNONI - "Thiago Motta è un allenatore di personalità e la Juve ha bisogno di un allenatore di personalità perché anche da calciatore ha dimostrato di saper gestire le pressioni. È un allenatore che insegue il bel calcio, ma è anche un pragmatico che organizza la fase difensiva. È ambizioso e credo sia il profilo ideale per la Juve. Poi, farà bene o non farà bene dipenderà da cosa farà Giuntoli sul mercato"