Un’estate a rincorrere prima Dzeko, poi Suarez, poi ancora il bosniaco ed infine è arrivato lo spagnolo Morata. Che si è presentato in forma super in quel di Torino. Momento sottolineato da Maurizio Compagnoni, telecronista di Juventus-Hellas Verona su Sky Sport: “Ho visto Suarez all’Atletico e in questo momento credo non ci sia paragone tra l’attaccante ex Barcellona e Morata”.