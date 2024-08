Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, ha parlato della situazione di Chiesa e del mercato della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:"La Juventus deve vendere Chiesa adesso o lo perderà o zero. Hanno speso 70 milioni per Chiesa e perderlo a zero sarebbe una beffa incredibile. A livello di entrata la Juventus sta facendo un mercato interessante. A livello di uscite le cose non stanno funzionando benissimo e Chiesa è un grosso problema. Manca un mese e non abbiamo notizie di trattative avviate e per la Juventus significa tenerlo fermo per un anno anche se tutto può succedere, magari convince Thiago Motta. Al momento è fuori dai progetti di Motta e la Juve rischia di perderlo a zero".