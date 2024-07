Ilfa sul serio per Mattia. Stando a La Gazzetta del Sud, il centrocampista offensivo di proprietà dellapiace molto al nuovo direttore sportivo dei calabresi Ciro Polito, che però dovrà vedersela con unaltrettanto interessato e pronto a sfidare la concorrenza per lui. Il classe 2001 è reduce da una buona stagione in prestito alla FeralpiSalò in, dove ha giocato sostanzialmente sempre: i numeri, infatti, parlano di 29 presenze e 5 goal, che però non sono bastati a scongiurare la retrocessione della sua squadra. Probabile che anche lui nutra l'ambizione di restare in cadetteria.