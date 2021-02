2









Il calendario oggi ci ricorda che Cristiano Ronaldo spegne 36 candeline. Ce lo ricorda perché a vedere le prestazioni in campo, la costante determinazione, la fame di vittorie e la preparazione fisica ogni tanto si fa fatica a credere quello che recita la carta d'identità. CR7 non è solo un calciatore, è un'icona del mondo dello sport globale, un atleta con pochi eguali nella storia del calcio e una superstar. Per questo, non stupisce che nella giornata di oggi gli auguri provengano da ogni ambito, da ogni angolo del mondo. Nella gallery dedicata, potrete trovare, in costante aggiornamento, tutti i pensieri - molti raccolti da La Gazzetta dello Sport - dedicati al campionissimo di Funchal.