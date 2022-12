In un'intervista rilasciata ai microfoni di 1 Football Club, l'ex giocatore dell'Udinese Gianluca Comotto ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Juve.'Paratici dà l’idea di essere classificato come capo espiatorio. In questa situazione, la Juve ha lievemente esagerato in un procedimento non ovviato soltanto da questo club; tuttavia, ha oltrepassato il limite. I numeri in Italia devono sempre tornare, ma il problema è all’origine, poiché il calcio ad oggi è divenuto insostenibile'.