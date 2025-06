Comolli traccia le linee guida e lavora per inserire due figure nella nuova Juventus: i nomi e le tempistiche

Inserimento di due nuovi ruoli

Damien Comolli si è presentato oggi, di fronte alla stampa, come nuovo direttore generale della Juventus e ha subito chiarito quale sarà la sua linea. In prima fila, ad ascoltare le parole del dirigente francese, c'erano ovviamente le massime cariche di ogni area societaria: aziendale, economica, sportiva. È anche a loro che il nuovo dg ha parlato, illustrando il proprio modus operandi e soprattutto la direzione da seguire."Inseriremo due persone. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore", ha annunciato, senza troppi giri di parole, di Comolli. Un– “si occuperà dei trasferimenti, della gestione e sarà coinvolto direttamente nel calciomercato -, e un. La necessità, anche in questo caso, nasce dall’esperienza: "Io ho fatto il ds e so quanto sia difficile. Il calcio è sempre più globale, i compiti sono diversi e per questo bisogna distinguere direttore tecnico e sportivo".

La figura del direttore tecnico e di quello sportivo andranno dunque a sommarsi alla presenza di Comolli, in qualità di direttore generale, e di Giorgio Chiellini, nominato nelle scorse settimane Director of Football Strategy. "Il mio ruolo, quello di Giorgio Chiellini, il direttore tecnico e quello sportivo. Saranno queste le figure che plasmeranno il club”. Saranno queste, insomma, le quattro figure di riferimento che comporranno il corpus dirigenziale della Juventus.“Decisa la struttura decideremo anche le persone”, ha ribadito Comolli. La fretta, in questi casi, sarebbe cattiva consigliere. La priorità della Juventus è quella di affidare i compiti di ds e dt alle persone giuste, che di conseguenza vanno scelte con estrema lucidità. “Se trovassimo le persone giuste, potrebbero arrivare già nella prossima settimana. Oppure a settembre”. Nessuna fretta, dunque, ma soprattutto analisi e valutazioni, in attesa di individuare i tasselli giusti per andare a completare lo scacchiere dirigenziale bianconero.Per quanto riguarda i nomi accostati alla Juventus, si registrano in ribasso le quotazioni di, mentre sullo sfondo rimangono in piedi le candidature di, ex Lens.Da valutare, poi, la posizione di. Il dirigente albanese, che al Tolosa ha lavorato proprio con Comolli, dovrebbe ricoprire il ruolo di capo scout; ma non è da escludere che la sua candidatura possa essere considerata per una posizione all’interno del quadrumvirato.