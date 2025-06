Comolli prende in mano il mercato della Juventus: quali saranno le prime mosse

Comolli prende in mano il mercato della Juventus

Il mercato della. Solo questione di pochi giorni però perché già da ieri sera l'ex Football Director bianconero non è più legato al club e soprattutto, Comolli oggi entrerà concretamente a far parte del mondo Juve a tutti gli effetti superando i cancelli della Continassa per la prima volta.Mai come in questo caso già il mese di giugno può essere decisivo per la programmazione della prossima stagione e la costruzione della rosa.b, che terminerà poi il 10 giugno, tra meno di una settimana. Tempo quindi per mettere a punto la rosa e sistemare le questioni aperte prima del Mondiale ce n'è sempre meno e per questo, già nelle prossime ore, Comolli prenderà in mano il mercato.

Juventus, le possibili cessioni a giugno

Juventus, i possibili rinforzi a giugno

Non ci sarà infatti soltanto l'incontro con Igor Tudor ma anche un vertice di mercato con. Fino a quando non arriverà il nuovo direttore sportivo infatti tutto sarà gestito dall'ex presidente del Tolosa e Chiellini. Comolli ha fatto per tanti anni il ds e quindi non ha problemi a occuparsi anche nello specifico di questo. Ecco, ma quali sono le prime questioni sul tavolo?Prima di tutto,(trattativa già in stato avanzato) al Mondiale per Club e trovare l'intesa sempre per lo stesso motivo, i cui dialoghi vanno avanti. Più difficile invece pensare di portare negli Stati Uniti l'altro giocatore in prestito secco, Renato Veiga, che può giocare il Mondiale con il Chelsea. Sempre a proposito di prestiti poi, dovrà essere esercitato il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan.La sessione di giugno, pur breve, può essere l'occasione per la Juventus anche di fare cassa, facendo qualche sacrificio per migliorare i conti entro la chiusura del bilancio (30 giugno). Visti i pochi giorni rimanenti e nessuna trattativa in fase avanzata, diventa difficile immaginare ad un grande addio già entro il 10 giugno, quando chiuderà la sessione extra.E in questo senso attenzione agli interessamenti per Mbangula. Gran parte del mercato comunque la Juventus lo farà più avanti, quando ci sarà un quadro più chiaro, sarà stato scelto l'allenatore e magari sarà arrivato anche il nuovo ds. Ma comunque non per questo Comolli starà a guardare, anzi. Oltr , libero di firmare a zero. Tutte questioni che da oggi entrano nel vivo.