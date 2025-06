Comolli-Juventus, il retroscena sul pranzo al JHotel

Non ha perso tempo, ovviamente,nel suo primo vero giorno alla Juventus . Nella sua agenda, come detto, innanzitutto l'incontro con Igor Tudor per fare il punto sul futuro, ma il mercoledì dell'ex presidente del Tolosa non è di certo finito qui. Per lui infatti, come racconta Tuttosport, c’è stata l’occasione di conoscere l’intero quartier generale bianconero, dall’Allianz Stadium scorto dalla finestra del suo ufficio - dove sul tavolo si è trovato il dossier della ricerca del nuovo ds - fino alla parte del JHotel dedicata alla squadra.

Comolli-Juventus, il retroscena sul pranzo

Lì - come svela ancora il quotidiano - ha pranzato con le massime autorità bianconere, dal presidenteall’amministratore delegato. Lì era ovviamente presente anche, con il quale sta per partire il nuovo sodalizio che ha il compito di trasformare il passato in un futuro vincente. L’ex capitano e oggi Director of Football Strategy è stato il primo ad arrivare e l’ultimo a salutare: sarà lui a guidarlo nelle dinamiche più belle ed emozionanti, ma pure in quelle più feroci, alle quali toccherà presto abituarsi.