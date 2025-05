Comolli racconta la sua filosofia tra scouting, dati e DNA del club: 'Non sopporto la mediocrità'

AFP via Getty Images

La filosofia di Damien Comolli

Damien Comolli , che a breve sarà ufficializzato come nuovo dirigente della Juventus , si è raccontato ai microfoni dell'Excellent Leadership Podcast condotto da Chad Beagen, ripercorrendo le tappe della sua carriera e spiegando la filosofia che lo guida nel suo lavoro. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.- "La transizione da allenatore a osservatore è stata quasi nulla. E ho fatto fatica, all'inizio. Ricordo delle conversazioni quando ero all’Arsenal in cui dicevo: “La persona più importante in un club è l’allenatore o l’allenatore delle giovanili, perché è lui a sviluppare i giocatori”. E le persone mi rispondevano: “No, è l’osservatore. Perché se lo scouting non è buono, se il reclutamento non è buono, puoi anche avere il miglior allenatore del mondo… non potrà sviluppare nulla. Se prendi i giocatori sbagliati, prendi i giocatori sbagliati”. Ci ho messo un po’ a capire quanto fosse importante il reclutamento. Quando sono cresciuto, idolatravo Arsène [Wenger] e altri allenatori come Sacchi e altri, e pensavo che fossero le persone più importanti. E lo sono, ma solo se gli fornisci la materia prima giusta all'inizio. Quando sono stato assunto da Saint-Étienne e poi dal Tottenham, quello che apprezzavano molto del mio profilo era proprio l’aspetto del reclutamento. Perché all’epoca ero noto – spero di non sembrare troppo arrogante – per il successo nel reclutamento che avevamo avuto all’Arsenal. E, a torto o a ragione, ero associato a quel successo".

- "Abbiamo creato altri gruppi, per dipartimenti: finanza, contabilità, settore giovanile, ecc. Abbiamo chiesto: “Su cosa volete lavorare?”. E loro: “Su questo, quello e quell’altro”. Abbiamo creato 54 progetti immediati, cose da fare in un giorno, in una settimana, al massimo nel breve. Poi abbiamo distinto tra progetti strutturali (a lungo termine) e progetti fisiologici (sulla cultura e l’identità). Tutto il club è stato coinvolto. A febbraio abbiamo completato tutti e 54 i progetti. Tra i progetti strutturali, ad esempio, c’era la costruzione di un nuovo centro di allenamento per la prima squadra: abbiamo iniziato il 4 gennaio e stiamo investendo 20 milioni di euro. Solo per la prima squadra. Tra i progetti fisiologici: “Come costruiamo una cultura vincente?”. E questo, come puoi immaginare, è un lavoro continuo. Durante questo processo, abbiamo detto: “Non vogliamo ancora definire dei valori”. Perché il club non era ancora pronto. Quattro anni fa, quando l’abbiamo acquistato in Ligue 2, non sapevamo nemmeno chi eravamo. Quindi abbiamo rimandato la definizione dei valori".- "I dati ci danno un’indicazione sul carattere e la personalità del giocatore, ma non tutto. Noi non mandiamo scout a visionare i giocatori, praticamente mai; lasciamo che siano i dati a fare il lavoro. Guardiamo qualche video, ma non usiamo scout come fanno altri club. Il nostro capo del reclutamento passa 3-5 giorni con ogni obiettivo finale: va a casa loro, esce a cena, chiede di essere portato al loro ristorante preferito, al locale notturno se ce l’hanno, chiede di incontrare la mamma, il papà, i fratelli, per capire se la loro cultura si integra con la nostra. Parte della nostra cultura è il nostro stile di gioco: siamo molto rigorosi su come giochiamo perché crediamo che il modo in cui giochiamo ci aiuti a sovraperformare. Per farti capire, quando siamo saliti di categoria eravamo la terza miglior squadra in termini di expected goals, e abbiamo vinto la lega. L’anno scorso siamo arrivati 13esimi, quest’anno 11esimi, abbiamo raggiunto gli ottavi di finale di Europa League per la prima volta nella storia del club. Quindi lo stile di gioco è un pilastro fortissimo della nostra cultura. Una volta che i dati ci dicono che lo stile di gioco del giocatore si adatta al nostro, dobbiamo capire se la sua cultura personale si adatta alla nostra. Per questo facciamo tutta questa ricerca di background e raccolta di informazioni".- "Dico sempre al nostro capo dei giocatori che, quando sceglie un giocatore, questo deve capire chi siamo fin dal primo momento, appena arriva in aeroporto. Ogni membro dello staff che ha contatto con i giocatori deve conoscere la nostra cultura, deve essere un “culture builder” o “culture architect”, e cerchiamo giocatori che siano anch’essi “builders” o “architects”. Una cosa bellissima che ho sentito nello spogliatoio negli ultimi quattro anni è stato un giocatore olandese che abbiamo preso dalla seconda divisione, eletto miglior giocatore della lega, che era stato scartato dall’Ajax a 14 anni. È tornato alla porta principale dell’Ajax qualche anno dopo, ma lui è olandese, non parla francese e non sapeva bene cosa lo aspettasse nel club. Ricordo che a metà di una partita l’anno scorso ha detto “ragazzi, questo non è un club di calcio come gli altri”. E ho pensato che avevamo fatto centro, perché lui non era abituato allo stile di gioco, non era contento dell’impegno richiesto. Quando i giocatori sono fattori e comunicatori della cultura e dei valori, vinci, soprattutto se non hanno nessun legame con la città o il club. Questi sono gli “architects” e i “builders” che cerchiamo, anche se a volte sbagliamo. È frustrante quando i dati ti dicono che un giocatore è valido, ma non si adatta culturalmente. Quando succede, rivediamo tutto e approfondiamo ancora di più. Per lo staff, la chiave è capire se quella persona servirà il club o se si serve solo da sé stessa; se è un “giver” o un “taker”. Se è un “giver”, ha ottime possibilità di rimanere; se è un “taker”, molto probabilmente se ne andrà presto. Questo è un aspetto che cerchiamo di valutare molto durante i colloqui, specialmente a livello esecutivo o di consiglio".- "Quando intervistiamo i giocatori, una domanda che faccio è “Che partita hai visto ieri sera?” o “Qual è stata l’ultima partita che hai visto in TV?”. Se il giocatore non ha risposta, so subito che non ama il calcio, ed è un campanello d’allarme per noi. Se non ami il calcio, sarà difficile migliorare, e oggi la parola chiave nel calcio è “allenabilità” (coachability). È molto difficile allenare qualcuno che non vuole essere allenato, che non vuole migliorare, che non è dedicato e impegnato ogni giorno. Se non è allenabile, è molto difficile che abbia successo. Se non è appassionato, è ancora meno probabile. Abbiamo anche un set di domande sviluppate con lo psicologo del club che chiediamo ai giocatori per valutare indirettamente la loro personalità, anche se loro non si rendono conto di essere valutati psicologicamente"."Per i leader senior cerco persone più intelligenti di me, più esperte, che siano umili e vogliano imparare da me e dagli altri. Cerco persone aperte, trasparenti, inclusive, che abbiano un forte senso etico, che amino lavorare in squadra e che non pensino che il lavoro sia solo un modo per guadagnare soldi. Perché se vedi solo il denaro, il successo e la cultura non possono esistere. Sono le persone che sono motivate dall’obiettivo, dal valore, da una visione più grande, che alla fine costruiscono qualcosa di duraturo [...]. Non sopporto la mediocrità. Se intorno a me ci sono persone mediocri, non possono restare. Non capisco come si possa non essere lavoratori, semplicemente non è nel mio DNA, nel mio “software hardware”, scusa, non c’è modo di capirlo".





