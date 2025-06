I primi giorni di Comolli alla Juventus: colloqui faccia a faccia e convocazioni, i retroscena

Comolli-Juventus, come sono andati i primi giorni

Domenica scorsa, esattamente una settimana fa,come nuovo direttore generale, specificando che si sarebbe ufficialmente insediato solo qualche giorno dopo, mercoledì. Prima infatti era necessario anche separarsi ufficialmente dache di fatto, ha lasciato tutto il "potere" che aveva all'ex presidente del Tolosa.Comolli non ha fatto in tempo ad arrivare che già ha dovuto affrontare questioni primarie, non rimandabili e fondamentali per il presente e il futuro. Alla Continassa è giunta l’ora del setaccio. Bonus, ricavi, spese, investimenti, tutto, come scrive il Corriere dello Sport, sta passando sotto lo sguardo attento di Damien Comolli, che ha subito attivato la macchina dirigenziale e il suo tram tram:

Prima di tutto, Comolli; un colloquio da cui si è usciti con la forte idea di continuare con il tecnico croato anche dopo il Mondiale per Club. Ma ovviamente si è messo al tavolo anche con Giorgioper fare il punto della situazione a 360 gradi su tutto quello che c'è stato da fare già nei primi giorni e sarà da fare nei prossimi.Il nuovo direttore generale, interpellando le varie anime del club, ha voluto capire di quale budget potrà disporre per costruire la nuova Juve. Conti alla mano, si legge sul CdS,Prima delle grandi operazioni in entrata ed in uscita però, Comolli ha preso in mano i dossier legati ai giocatori in prestito, in particolare quello diche rimarranno almeno per il Mondiale.