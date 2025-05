Comolli, il messaggio di addio al Tolosa: '5 anni straordinari'. Poi elenca i successi extra campo

AFP via Getty Images

è pronto a diventare un nuovo dirigente della Juventus . Alla Continassa, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, dovrebbe posizionarsi tra l’ad Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli, con un ruolo esecutivo alla Beppe Marotta, fortemente operativo: non sarà, dunque, semplicemente una figura preposta alla gestione economica o alla supervisione del bilancio, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per l’elaborazione del nuovo progetto sportivo. Con la società bianconera sottoscriverà un accordo triennale.In attesa degli annunci del caso, ieri sera è arrivata l'ufficialità del suo addio al Tolosa, dove ha lavorato per cinque anni. Comolli ha poi condiviso sul proprio profilo X un messaggio di saluti e ringraziamenti.

Comolli, il messaggio di addio al Tolosa

Oggi mi sono dimesso dalla carica di Presidente del Toulouse FC con effetto immediato.Questa è senza dubbio la decisione più complicata che abbia mai dovuto prendere a livello professionale in tutta la mia carriera, e ci sto riflettendo ormai da diversi mesi.Perché i legami affettivi che si creano con il club, lo staff, i giocatori, gli allenatori e la città di Tolosa sono incredibilmente forti.Abbiamo trascorso 5 anni straordinari, pieni di emozioni che sembravano più sogni che realtà se ripenso alla situazione di giugno 2020.Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo viaggio.Gli abitanti di Tolosa per il loro calore e la loro accoglienza. La dirigenza del club, lo staff, gli allenatori, i supervisori e, naturalmente, i giocatori.Con un ringraziamento speciale ai nostri incredibili sostenitori che hanno trasformato lo Stadio in uno degli ambienti più belli di Francia.E l'intera comunità VIOLA.Grazie di cuore a Olivier Sadran per i suoi consigli, il suo sostegno e per tutto quello che fa per Tef.Viviamo un periodo in cui sia la squadra senior maschile che quella femminile sono e saranno molto competitive.La sessione di calciomercato del 2025 è stata preparata in modo eccellente dal team di reclutamento e dal comitato strategico.Il centro di allenamento è pieno di giocatori con un potenziale molto elevato e ha un'identità e una cultura molto forti.Spero che la costruzione del centro di spettacolo, di cui c'è tanto bisogno, possa riprendere a breve. Il progetto di uno stadio ampliato, modernizzato e multiuso, degno della terza città più grande della Francia e unico per la sua posizione geografica, procede come previsto.Gli abitanti di Tolosa, gli abitanti dell'Occitania e non solo, una squadra di calcio che aspira a militare con grande regolarità in Europa e la più grande squadra di rugby del mondo meritano tutto questo. A livello commerciale, abbiamo recentemente preso delle decisioni che saranno molto vantaggiose nel giro di brevissimo tempo.Dal punto di vista finanziario, infine, il modello di autonomia finanziaria è sempre stato nostro e lo abbiamo raggiunto ogni stagione. Nonostante la crisi senza precedenti che sta attraversando il calcio francese, il club si trova in una posizione molto solida per affrontare la sessione di calciomercato e il passaggio alla DNCG.FORZA VIOLA