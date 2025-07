Comolli 'festeggia' l'arrivo di David. A San Siro per uno dei suoi idoli: 'Lo ammiro'

Comolli a San Siro per il concerto di Bruce Springsteen

Damiennelle ultime settimane aveva fatto avanti e indietro tra, per portare avanti le trattative di mercato e tutte le vicende legate al club bianconero ma anche per restare il più possibile vicino alla squadra impegnata al Mondiale per Club. Il nuovo direttore generale della Juventus ha appena messo a segno il primo acquisto, ovvero Jonathan David, arrivato oggi a Torino per visite mediche e firma. Ieri sera invece, Comolli si è goduto una serata libera.In attesa di vedere la Juventus a San Siro per affrontare Milan ed Inter,che è andato in scena proprio nello stadio delle due rivali della Juve e a cui ha assistito l'ex Presidente del Tolosa, come riportato da Tuttosport. Un modo forse anche per "festeggiare" il nuovo acquisto in attacco, con Comolli che ha portato avanti l'operazione in prima persona, aspettando l'arrivo dei rinforzi dirigenziali, ovvero del nuovo direttore sportivo e del direttore tecnico.

Nel podcast Excellent Leadership, il dirigente francese aveva svelato l'ammirazione per il cantante: "Idoli? Oltre a Wenger, direi Bruce Springsteen, perché mi ha accompagnato nell'adolescenza e nell'età adulta. Perché è stato incredibile, mi ha aiutato nella vita con le sue canzoni. E ammiro la creatività, non essendo io stesso un creativo. Funziono così: mi dai un compito, mi dai un club, e lo costruisco.