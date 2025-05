Juventus, è il momento di dare risposte: a Monaco il vertice tra Comolli, Chiellini ed Elkann

La conferma è arrivata a Sky. Ci sarà anchequesta sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra Inter e PSG, una delle gare calcistiche più attese dell'anno a livello mondiale che vedrà tante stelle in campo ma anche sugli spalti. E proprio in Germania, mentre una delle storiche rivali della Vecchia Signora si giocherà la possibilità di sollevare al cielo la coppa più ambita, potrebbe nascere la nuova Juventus , quella post Cristiano Giuntoli (che ormai è già lontano da Torino, per quanto non sia ancora arrivato il comunicato ufficiale relativo al suo addio).

Comolli, Chiellini ed Elkann alla finale di Champions League

Sì, perché a Monaco ci saranno anchein persona. Quale miglior momento, dunque, per un vertice? Del resto, il momento delle decisioni non può più essere rimandato.Tutte domande a cui va data con urgenza una risposta, dopo la delusione dei "no" incassati da Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, con tutta la confusione che ne è derivata all'interno e all'esterno della società.Intanto, la presenza di Elkann è sicuramente un segnale importante, che parla di un ritrovato protagonismo della proprietà e della volontà - o almeno questo è l'auspicio dei tifosi - di compiere scelte forti per riportare la squadra bianconera dove merita, dopo anni di fallimenti e, ora, pure di porte chiuse in faccia.Credibilmente no, ma il summit di Monaco - lì dove risuonerà la musichetta di quella Champions League che tra pochi mesi vedrà protagonista, ancora, anche la Juventus - potrebbe aiutare a fare il punto della situazione e iniziare a mettere qualche punto fermo, per poi passare all'azione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui