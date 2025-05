Comolli, Chiellini, Tognozzi... come può cambiare la Juventus

La Juventus continua il suo processo di riorganizzazione interna, pronta ad accogliere una figura di spicco del panorama calcistico europeo: Damien Comolli. Il dirigente francese, con un passato importante in club come Liverpool, Tottenham e più recentemente presidente del Tolosa dal 2020, si è ufficialmente dimesso dal suo incarico.Comolli firmerà un contratto triennale con la Juventus già dalla prossima settimana, segnando l’inizio di una nuova avventura professionale in Italia. Sebbene il ruolo preciso non sia ancora stato definito pubblicamente, la sua esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per il nuovo corso bianconero.

L’arrivo di Comolli si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento societario. Figure storiche come Giorgio Chiellini vedranno rafforzata la loro posizione all’interno della struttura dirigenziale, contribuendo con la loro esperienza e il forte legame con l’ambiente juventino.Parallelamente, è previsto anche il ritorno di Matteo Tognozzi, ex responsabile scouting della Juventus, pronto a riprendere un ruolo chiave nell’area sportiva. Con lui, la società punta a potenziare il settore osservatori e l’individuazione di nuovi talenti a livello internazionale. Un nuovo ciclo bianconero è pronto a partire.