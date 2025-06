Comolli e Chiellini tornano alla base: qual è la priorità della Juventus adesso

Da Washington a Filadelfia, saranno passati quattro giorni dall'esordio contro l'Al Ain quando lCasablanca nella seconda partita del Mondiale per Club. Erano tutti presenti all'Audi Field di Wasghinton,. Tutti presenti anche alla visita alla Casa Bianca. Un segnale chiaro per la squadra, un modo per far capire quanto ci tenga la società a fare bene al Mondiale per Club e per iniziare nel nome dell'unità il nuovo corso del club.

Comolli, Chiellini ed Elkann tornati a Torino: il motivo

Entra nel vivo la competizione ma non c'è solo il calcio giocato tra i pensieri del club e della dirigenza, guidata da Comolli. E per questo, lD'altronde c'è tanto lavoro da fare, a partire dalle scelte che dovranno essere prese sugli innesti in dirigenza; mosse non certo secondarie visto che si tratta di inserire figure importanti come il direttore tecnico, il direttore sportivo e il capo dell'area scouting.Non solo però, perché se c'è una priorità in casa Juventus è quella che riguardafisicamente negli Stati Uniti, insieme alla squadra, ma mentalmente? Una priorità che non è legata all'attaccante in senso stretto maFino a quando non sarà definito il futuro di Vlahovic, la Juventus avrà le mani legate, soprattutto se si tratta di andare dietro ai grandi centravanti.Proprio per questo,Contatto che potrebbe essere "solo" telefonico ma anche di persona. Dettagli, che però non cambiano la sostanza. La Juve ha bisogno di trovare un punto comune con Vlahovic. La permanenza del serbo, con un ingaggio ridotto rimane lo scenario meno probabile ma. Parleranno di tutto questo. Dopo il Mondiale per Club non ci sarà più tempo da perdere per i bianconeri.