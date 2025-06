Comolli a Torino con la moglie Selinay Gurgenc: avrà un ruolo alla Juventus? La carriera

Come vi abbiamo già raccontato ieri, insieme aè approdata a Torino anche la moglie, che al Tolosa era membro del comitato strategico del club e ora potrebbe avere un ruolo operativo anche alla Juventus . Nel 2023 L'Equipe l'ha definitadel presidente, con cui aveva già collaborato a livello lavorativo al, tra il 2018 e il 2020, come sua assistente. Il loro rapporto si è poi intrecciato alla vita privata proprio in Francia, fino al 25 settembre 2022 che ha sancito il loro matrimonio, celebrato in una cornice da sogno sul Bosforo a Istanbul; poco tempo dopo, l'arrivo del primogenito Ata Arsene.

Ma conosciamo meglio "lady Comolli". Diplomata al Liceo scientifico nel 2002 a Kayseri, città dell’Anatolia situata ai piedi del monte Erciyes – un antico vulcano ormai inattivo – Selinay Gurgenc ha intrapreso un percorso accademico articolato e internazionale, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ha iniziato gli studi in Architettura all’Università di Bilkent, ad Ankara, per poi orientarsi verso l’Economia. Successivamente, si è trasferita in Belgio dove ha conseguito un master in International Business Administration presso la KU Leuven (Università Cattolica di Lovanio).Il calcio è entrato nella sua vita in un secondo momento, trasformandosi in una vera e propria specializzazione professionale. Tornata in Turchia, Gurgenc ha approfondito il mondo dello sport studiando Comunicazione Sportiva e Diritto dello Sport alla Kadir Has University, seguiti da un ulteriore percorso in Economia dello Sport alla Bahçeşehir University (BAU).Per lei, il calcio è una questione di numeri, di dati che parlano con freddezza e precisione., dichiarò in un’intervista a un podcast di qualche anno fa. Ed è proprio questa visione che l’ha guidata nel suo ruolo al Tolosa, dove ha ricoperto la carica di responsabile della strategia sportiva e dello sviluppo culturale del club. Con il suo team, ha contribuito a introdurre una filosofia data-driven, utilizzando i dati per guidare le decisioni di mercato – sia in entrata che in uscita – inclusi, talvolta, anche gli allenatori.Un caso emblematico fu l’esonero di. Nonostante il tecnico avesse riportato il Tolosa in Ligue 1 e vinto una storica Coppa di Francia – primo trofeo dopo 66 anni – il tredicesimo posto nella stagione 2022/23, considerato inferiore rispetto agli obiettivi suggeriti dagli indicatori statistici (che parlavano di un potenziale 10º o 11º posto), fu sufficiente per spingere il club al cambio in panchina. In Francia, alcuni media vicini all’ambiente viola parlarono di tensioni tra Montanier e Gurgenc.Un approccio che può sembrare spietato, ma che riflette la logica impassibile dei numeri. Come per esempio nel caso del Como, che esonerò Moreno Longo mentre era in piena zona playoff: risultati apparentemente positivi, ma non sostenuti dai dati interni. "Ogni giorno, in questo ruolo, impari qualcosa di nuovo", ha spiegato Gurgenc. "La lezione più importante appresa da Damien [Comolli]? La leadership. Un club senza una guida non va da nessuna parte. Ma se il leader perde la rotta, è mio compito intervenire. Il comitato strategico decide l’allenatore, quanti giocatori acquistare e quanto investire".