Comolli: 'Abbiamo una base di ottimi giocatori. Devono essere consapevoli che possono vincere'

Damien Comolli dopo Real-Juventus

Damien Comolli ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta della Juventus per mano del Real Madrid e la conseguente eliminazione dal Mondiale per Club. Le sue parole:"Una duplice sensazione: frustrazione perchè speravamo di andare più lontano ma consapevolezza che abbiamo potuto imparare dal lavoro degli altri"."Penso che la prima cosa che ci serve è analizzare la squadra. Abbiamo una base solida di ottimi giocatori. Devono capire che possono vincere e devono imparare come vincere. Nel mercato si cercherà di migliorare".

"Non è il momento di parlare di casi individuali ma solo della squadra. Miglioreremo sotto il punto di vista qualitativo ma vedremo".Pochi istanti dopo ha parlato anche a Dazn, le sue parole:"C'è frustrazione perché pensavo avessimo l'opportunità di vincere oggi, ma abbiamo imparato molto da questa esperienza. Bisogna lavorare, c'è un processo d'apprendimento da fare e abbiamo imparato anche come club quando si ha un livello di performance così alto. Siamo entrati nella top 16e possiamo essere contenti"."Non è il momento di parlarne. Stavamo pensando solo alla partita di oggi. Poi ci sarà tempo per concentrarsi sulla finestra di mercato. Dobbiamo imparare di nuovo a vincere e non pensare ai singoli giocatori. Possiamo vincere. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra, portando il club in una posizione per poter vincere. Dobbiamo garantire ai tifosi che faremo di tutto per vincere".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui