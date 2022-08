Sarà gremito lodi Seregno per la sfida tradi sabato 27 agosto alle 20.30, che darà il via al campionato delle bianconere di Joe Montemurro. Come riferito dal club lariano, iper le tribune sono sold out, con gli ultimi seggiolini ancora disponibili solo nei settori laterali. Sono circa 1.000 i tifosi che si sono già assicurati il tagliando per presenziare alla sfida, che vedrà lo "scontro" tra la vincitrice dello scorso torneo di Serie B e le campionesse in carica della Serie A."La squadra è fortissima, ormai non punta più solamente a vincere in Italia, ma anche ad andare sempre più avanti in", il commento della capitana del Como Giulia. "È un club che domina da molti anni, con calciatrici esperte che sono abituate a palcoscenici importanti. Noi non dobbiamo avere paura di nessuno, ce la giocheremo a viso aperto contro una delle squadre più forti d’Europa. Sicuramente sarà una soddisfazione anche per noi”.