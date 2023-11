Torna in campo la Juventus Women con la voglia di riscatto dopo la sconfitta di una settimana fa a Biella contro la Roma. Bianconere in scena contro il Como Women, squadra rivelazione di questo campionato di Serie A femminile. Reduce anche dalla vittoria di una settimana fa contro l'Inter di Rita Guarino. Tra le fila della squadra allenata da Joe Montemurro non ci sarà Barbara Bonansea che ha rimediato una lesione muscolare di basso grado all'adduttore lungo della coscia destra.COMO WOMEN: in attesaJUVE WOMEN: in attesa