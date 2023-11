La Juventus Women nel freddo dello Stadio Ferruccio di Seregno segnano il gol numero 600 della storia e si impongono per 3-0 sulle lariane del Como Women.. Queste le nostre pagelle:Spettatrice, non pagante, si scalda sul posto per tutta la gara complice il clima rigido di Seregno.Primo tempo in sordina ma permette a Boattin di salire maggiormente. Duello fisico con Monnecchi. Dal 84S.V.Svetta di testa e segna il gol numero 600 della storia della Juventus Women.Solida e sicura.Tornata nel suo ruolo abituale e si nota. Entra dentro al campo, si rende pericolosa e al Como fa paura. Dal 84'S.V.Un fuorigioco millimetrico le annulla il gol numero 50 con la maglia della Juve Women ma è solo il preludio, nella ripresa inventa e crea il gol numero 50. Come sempre una certezza. Dal 75'S.V.Pulita, mette ordine.Prima da titolare dopo l'infortunio e approccia molto bene. Sprinta, ci crede, una consapevolezza diversa rispetto alla scorsa stagione. Dal 75'6,5 entra bene in gara, prima gioia in bianconero.Ritorna titolare ma dopo 50 minuti è costretta a chiedere il cambio. Dal 50'6 entra bene ma poi sparisce.Meno viva del solito. Non incide.Fatica. Fatica ad entrare nel vivo della gara, fatica a lavorare per la squadra spalle alla porta. Non conclude.Como ostico, rivelazione di questo campionato, ma la sua Juve dimostra di non aver paura. Carattere.