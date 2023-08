Una Seregno uggiosa quella dove laWomen sfida ilWomen. Nel primo tempo a segno per le bianconere Lindsey Thomas mentre per il Como Julia Karlernas. Nella ripresa è Amanda Nilden a portare la Juve in vantaggio. I nostri voti:Sul gol di Karlernas non ne può nulla. Per il resto una gara attenta.Primo tempo decisamente in sordina. Nella ripresa si propone e sigla anche la rete del 2-1 complice una deviazione avversaria.Instabile, perde qualche pallone sanguinoso nel primo tempo. Alla ricerca della condizione migliore. Dal 74'6 riecco in campo il capitano.Subito titolare e le sue doti ben visibili da subito, invalicabile. Dal 63'6 Monnecchi la sfida subito in velocità e non si fa sorprendere.Attenta, duella per tutta la gara. Dal 74'6 duella, spinge e si fa vedere, buon ingresso.Gara pulita, sufficiente. Mette ordine e geometrie. Dal 63'6 si vede poco, in fase di ambientamento.A giri bassi, non riesce ad essere nel vivo del gioco.Ha qualità e si vedono. Nel primo tempo un po' in sordina ma nella ripresa sale in cattedra, una buona gara. Dal 74'6 ci prova.Buona la seconda. Nel primo tempo è la più viva della gara e da una sua progressione scaturisce il gol che sblocca la gara. Dal 54'6 qualche lampo di quelli che la contraddistinguono.La sua zampata regala il vantaggio momentaneo alla Juventus, poi silenziosamente esce dalla gara. Da' 46'6 si fa vedere e ci prova, ma come Nystrom non riesce ad essere nel vivo dell'azione.- Due tentativi di conclusione a giro che non inquadrano la porta. Poco altro. Dal 54'6 geometrie e ordine.- La sua Juve è in fase di rodaggio, però porta a casa la prima vittoria stagionale.