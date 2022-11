Il tecnico delSebastianha parlato ai giornalisti presenti al termine della gara contro laWomen. Queste le sue parole:"Sapevamo di essere in crescita, lo si vedeva allenamento dopo allenamento. Oggi è stata una gara attenta, non abbiamo rinunciato a fare quello che sappiamo e sono felicissimo. Non è facile venire qua e fare risultato, sono felice della squadra"."Dopo che sbagli il rigore… Dopo il pareggio abbiamo avuto qualche occasione. Sappiamo che la Juve concede poco e devi essere efficace in quelle che hai. Pensando alla prestazione abbiamo pensato a questa. Potevamo vincerla è vero, nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro gioco, ma va bene così. Avevo chiesto questo alle ragazze, di lavorare sulla nostra crescita"."Quando parlo di crescita parlo sinceramente, abbiamo valori che stiamo mettendo in campo in questa Serie A. L’obiettivo è crescere in identità, i risultati sono una conseguenza. Non possiamo chiedere di più che stare tra le prime otto. Sicuramente si farà fatica perchè siamo una neopromossa e abbiamo avuto qualche calo in altre gare. Oggi sono felice, siamo stati perfetti in attenzione"."È una giocatrice che può ancora crescere. Sono felice di averla con noi. Abbiamo creduto in lei, la conoscevo da 3 o 4 anni, la seguivamo da tempo. Penso che abbia margini di crescita ancora, migliora ogni volta di più. Non deve perdere la fame, sarà il suo punto di forza nel futuro".