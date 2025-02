Cade anche il Napoli: vince il Como 2-1. Come cambia la classifica di Serie A

Getty Images

in una sfida ricca di colpi di scena. Gli azzurri hanno subito un clamoroso autogol in avvio, trovato il pareggio con Raspadori, ma sono stati puniti nel finale dalla rete di Diao.La partita si sblocca già al 7', con un incredibile errore di Rrahmani , che su un fallo laterale appoggia indietro senza guardare, superando il proprio portiere Meret e regalando il vantaggio al Como. Il Napoli reagisce rapidamente e al 17' sfrutta un errore di Kempf: il difensore si fa sorprendere da Raspadori, che ruba palla, entra in area e batte Butez con freddezza per l’1-1.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 57 (26)

Napoli 56 (26)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 28 (26)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)

Nel secondo tempo, il Como sfiora più volte il vantaggio con Diao, che prima viene murato dalla difesa e poi conclude a lato al 39'. Il Napoli risponde con McTominay, che al 66' impegna severamente Butez. Ma al 77' arriva la beffa: Nico Paz guida un contropiede perfetto e serve Diao, che a tu per tu con Meret non sbaglia, firmando il definitivo 2-1.Una sconfitta amara per il Napoli, che paga alcuni errori difensivi e l’incapacità di concretizzare le proprie occasioni.