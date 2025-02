Como-Juventus, Vlahovic o Kolo Muani? Uno è in vantaggio

Getty Images

Como-Juventus, Kolo Muani o Vlahovic?

Questa sera alle 20.45 la Juventus scenderà in campo contro il Como in trasferta. Il tecnico Thiago Motta scioglierà nelle prossime ore gli ultimi dubbi di formazione. Giocherà Dusan Vlahovic titolare oppure Randal Kolo Muani dopo tre goal nelle prime due gare in bianconero? Il tecnico bianconero Thiago Motta sembra avere gia le idee chiare su questo ballottaggio.Il ballottaggio infatti sembra portare verso una maglia da titolare l'attaccante arrivato poche settimane fa dal Paris Saint Germain in prestito secco.