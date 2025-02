Como-Juventus, Vaciago su Koopmeiners: 'Thiago Motta sta andando oltre il limite'

Getty Images

Koopmeiners, il commento di Vaciago dopo Como-Juventus

A far discutere ancora una volta è la prestazione molto negativa di. L'olandese è stato sostituito daal minuto 60 dopo aver perso palla a fine primo tempo nell'azione che ha portato al pareggio dei padroni di casa.Su Tuttosport, Guido Vaciago analizza la situazione di Koopmeiners e in particolare la gestione di Thiago Motta: "C’è un momento in cui credere in un giocatore, dargli fiducia anche se non decolla, gli allenatori saggi fanno così. Ma fino al momento in cui perseverare erode le sicurezze del giocatore, lo espone pericolosamente al nervosismo della piazza o crea problemi alla squadra. Quello che Motta sta facendo con Koopmeiners è andare oltre quel limite con effetti controproducenti sia sul ragazzo sia sulla Juventus e no, non è una cosa saggia.