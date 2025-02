Como-Juventus, TOP e FLOP al 45': Kolo Muani senza senso, Savona pure. Koopmeiners crolla

AFP via Getty Images

Più di un brivido, con Di Gregorio costretto subito al miracolo. E poi la luce, accesa come un riflettore accecante dal "solito" Randal Kolo Muani. Che alla sua terza presenza in bianconero inizia già a non far più notizia quando segna, e chi l'avrebbe mai detto?Lanon brilla al cospetto di unintraprendente e attento, ma poi passa con un guizzo inatteso, quasi insperato. E alla fine, proprio quando pensava di essersi messa in carreggiata, rivede i fantasmi. L'1-1, insomma, ha il suo senso. Altre cose viste qui allo stadio Sinigaglia molto meno: interpretate voi perché.