Thuram verso un'altra panchina: l'idea di Thiago Motta a centrocampo

AFP via Getty Images

La Juventus arriva a Como con un solo obiettivo: vincere ancora e dare la vera svolta a questa stagione. I bianconeri sono tornati al successo nella scorsa partita contro l'Empoli, e non vogliono fermarsi dopo un solo match, perciò sarà fondamentale dare continuità per rimanere sulla scia di Lazio e Fiorentina. I viola, infatti, hanno battuto 3-0 l'Inter e sono tornati al quarto posto, facendo scivolare proprio la Juve in sesta posizione. Al Sinigaglia ci saranno tutti i nuovi acquisti, e in particolaredovrebbero essere confermati come titolari anche contro i lariani. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, Thiago Motta punterebbe a riconfermare l'intera formazione che ha battuto l'Empoli anche questa sera, e dunqueva verso un'altra panchina: al suo posto giocheranno in mediana