Como-Juventus, Teun Koopmeiners cambia ancora ruolo? L'ultima idea di Thiago Motta

Como-Juventus, dove giocherà Teun Koopmeiners?

Chi ancora non rende agli ordini diè senza dubbio il centrocampista olandese. Il classe 1998 che con la maglia dell'Atalanta aveva incantato tutti con le sue giocate di livello assoluto sembra a tratti essersi smarrito nella strada tra Torino e Bergamo. Pagato in estate 60 milioni all'Atalanta dopo una trattativa lunghissima con i nerazzurri che non avrebbero voluto privarsi del talento cristallino di Teun. Talento che però a Torino non riesce a brillare.Il tecnico della Juventus Thiago Motta non vuole mai rinunciare a Koop, ritenendolo fondamentale nel suo gioco. Inizialmente era stato schierato alle spalle della punta, nel 4-2-3-1 di Thiago come centrale dei tre alle spalle del centravanti. Questa sera però potrebbe cambiare ruolo: infatti secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere impiegato nei due di centrocampo, accanto ad uno tra Khephren Thuram e Manuel Locatelli. Ultimi dubbi che Thiago scioglierà questa sera ma attenzione al possibile cambio di ruolo dell'olandese.





