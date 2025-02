Como-Juventus, quando parla Thiago Motta in conferenza stampa

Getty Images

Domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 12:00,parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra. L’allenatore bianconero affronterà diversi temi, tra cui le condizioni della squadra, le scelte di formazione e l’approccio alla partita. Con l’assenza di alcuni giocatori chiave, Motta potrebbe fornire indicazioni sulle possibili soluzioni tattiche per affrontare il Como. Inoltre, potrebbe commentare le prossime sfide della Juventus, tra campionato e Champions League. I tifosi attendono con interesse le sue parole, in vista di un match importante per il cammino stagionale della squadra.