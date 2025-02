Como-Juventus, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

AFP or licensors

Dove vedere Como-Juventus

Partita: Como-Juventus

Data: venerdì 7 febbraio 2025

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, SKY SPORT UNO (canale 201), SKY SPORT CALCIO (canale 202), SKY SPORT (canale 251), SKY SPORT 4K

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Como-Juventus, le probabili formazioni

Lariparte con la ventiquattresima giornata, la prima dopo la chiusura del mercato invernale. Il turno si apre con Como Juventus , match che potrebbe vedere in campo alcuni volti nuovi.La squadra di, attualmente quindicesima con 22 punti, arriva da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Bologna. La, invece, ha ritrovato la vittoria nell’ultima giornata, battendo l’Empoli per 4-1. Con 40 punti in classifica, i bianconeri sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee e puntano a proseguire la loro corsa con un altro successo.

Scorry la gallery per le probabili formazioni di Como-Juventus.