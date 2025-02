McKennie è simbolo di certezza: contro il Como cambia ancora il suo ruolo

AFP via Getty Images

Uno degli aspetti emersi con più insistenza, quasi come una cantilena intorno all'ambiente Juventus,. La ricerca di sicurezze, e soprattutto di continuità, è stata (ed è tutt'ora) il mantra della stagione bianconera, perché la squadra ha dimostrato più volte di non avere ancora raggiunto la sua vera condizione ideale. Eppure, c'è un giocatore che riesce a rappresentare al meglio il vero ponte tra problema e soluzione:Ma cosa significa essere ponte tra problema e soluzione? Lo statunitense è stato indubbiamente tra le certezze perin questa stagione. Dopo essere stato vicinissimo a lasciare il club, il centrocampista è diventato una delle pedine più importanti per la Juventus, per la sua costanza ma soprattutto per la sua. Ed è proprio qui che si inserisce l'altra chiave per i problemi: la mancanza di stabilità, di sicurezza: McKennie ha giocato in tante posizioni diverse, ricoprendo, e dunque nessuno come lui ha dimostrato di poter essere una soluzione ai problemi di Thiago Motta, che ha potuto contare sullo statunitense in momenti molto complicati.

Como-Juventus, quale ruolo per McKennie?

Stando alle ultime indiscrezioni, McKennie va verso un'altra maglia da titolare contro il Como, infatti Thiago Motta potrebbe schierare gli stessi 11 che sono andati in campo contro l'Empoli . La formazione, tuttavia, potrebbe essere leggermente diversa, con Thiago Motta che può. E mischiandole, proprio McKennie può cambiare ancora la sua posizione in campo: contro l'Empoli è partito come mediano insieme a Locatelli, mentre contro i lariani è probabile che sia schierato come trequartista accanto agli esterni





