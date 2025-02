Como-Juventus LIVE: le formazioni ufficiali, Kolo Muani e Veiga confermati, panchina per Thuram

AFP via Getty Images

Como-Juventus in diretta



Le formazioni ufficiali



Como (4-2-3-1)

Butez

Smolcic

Goldaniga

Dossena

Alex Valle

Perrone

Da Cunha

Strefezza

Nico Paz

Diao

Cutrone



Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio

Savona

Gatti

Veiga

McKennie

Thuram

Locatelli

Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Kolo Muani

La 24ª giornata della Serie A 2024/25 si apre con l'anticipo del venerdì tra, in programma alle 20:45 allo Stadio Sinigaglia. I lariani, guidati da Cesc Fàbregas, arrivano da un mercato invernale movimentato e, con 22 punti in classifica, puntano a riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Bologna per restare in corsa nella lotta salvezza.Ladi, forte dei suoi 40 punti, vuole dare continuità al 4-1 inflitto all'Empoli nel turno precedente, con l'obiettivo di scavalcare momentaneamente Lazio e Fiorentina e salire al quarto posto.