Como-Juventus, le PAGELLE dei giornali: Nico Gonzalez è solo corsa, Thiago Motta salvato

Como-Juventus, le pagelle dei giornali

che vince ma non convince a Como; i bianconeri si salvano nel finale, o meglio, vengono salvati da Kolo Muani , autore della seconda doppietta consecutiva che regala aun successo di vitale importanza per la classifica e la lotta per un posto alla prossima Champions League. Nonostante questo però, la prova della Juve è tutt'altro che positiva e anche le pagelle dei principali quotidiani lo dimostrano. QUI LE NOSTRE PAGELLE. Tra i bianconeri sono in diversi a deludere, soprattutto a centrocampo, dove la squadra di Motta fatica fin dall'inizio. Teun Koopmeiners tra i peggiori, insufficiente anche McKennie. Incertezze nel reparto arretrato. Grande prova invece di Michele Di Gregorio, che con due interventi è decisivo nella vittoria. SCORRI IN BASSO PER LA GALLERY CON LE PAGELLE DEI GIORNALI.