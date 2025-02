Como-Juventus, la moviola LIVE: Butez travolge Gatti, rigore per i bianconeri

AFP via Getty Images

Tocca alla Juventus inaugurare la 24esima giornata di Serie A facendo visita al neopromosso Como allo Stadio Sinigaglia. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45 per un match che, a conti fatti, rappresenta uno snodo cruciale nel cammino in campionato della squadra di Thiago Motta, chiamata a dare continuità in termini di risultati dopo il poker rifilato all'Empoli. Nel fortino di casa dei lariani toccherà all'arbitro Rosario Abisso dirigere il match. Il fischietto della sezione di Palermo sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Bahri. Il Quarto Ufficiale sarà invece Monaldi, mentre al VAR sono stati designati Guida e, in qualità di AVAR, Maggioni. Di seguito ecco tutti gli gli episodi da moviola della sfida.

Como-Juventus, la MOVIOLA LIVE

Douglas Luiz pennella una punizione in area e Butez in uscita travolge Gatti. Penalty ineccepibile per i bianconeri: intervento da dietro ai danni di Thuram e giallo automatico per il centrale del Comoin un corpo a corpo in area con Strefezza, Gatti sfiora il pallone con le dita. I lariani protestano ma Abisso, dopo il check del VAR, fa segno che si può proseguiretrattenuta reiterata ai danni di McKennie e giallo per l'attaccante del Comoi lariani acciuffano il pari con Diao a tempo letteralmente scaduto: i bianconeri protestano per un possibile fuorigioco e per un presunto fallo in area di Dossena, ma le immagini confermano la regolarità della retecartellino giallo anche per il terzino del Como: il terzino della Juventus trattiene fallosamente Strefezza e si prende il giallo.