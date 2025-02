Como-Juventus, la MOVIOLA dei giornali: il tocco di Gatti divide, 'manca un rigore'

AFP or licensors

Como-Juventus, la moviola dei giornali

Non sono mancati gli episodi arbitrali discussi ina partire dal goal del pareggio di Diao, dove a protestare è soprattutto Weston McKennie fino ai rigori, dati e non dati, nel secondo tempo. L'allenatore della squadra neopromossa commenta in maniera molto dura nel post partita per la decisione dell'arbitro e soprattutto del VAR di non assegnare il rigore al Como per il tocco con la mano di Federico Gatti."Netto il fallo che al 43' della ripresa porta il rigore alla Juventus: Gatti anticipa Butez che esce a vuoto e travolge il difensore bianconero colpendolo al volto. I lariani protestano per un tocco 'con la mano dello stesso Gatti in area bianconera al 36' della ripresa, tocco ritenuto casuale da Abisso e ininfluente: il VAR non interviene ma resta qualche dubbio".

"Nel primo tempo, regolari entrambi i gol. Non c’è fallo, infatti, né sul recupero palla di Weah su Strefezza, né sulla lieve spinta di Dossena ai danni di McKennie. Il Como all’80’ protesta per un presunto fallo di mano di Gatti in area di rigore, in marcatura su Douvikas.; sostenibile in questo caso la scelta di non fischiare il penalty perché il tocco è del tutto casuale. Pochi minuti dopo, corretto il rigore per i bianconeri. Su un cross, Gatti arriva per primo e prende il pallone; Butez arriva in ritardo e lo colpisce alla testa, col pallone ancora in gioco".- . "A dieci minuti dal termine l'episodio chiave, con un contatto spalla a spalla tra Douvikas e Gatti: il difensore tocca la palla con la mano, l'azione viene rivista al Var, ma dopo un rapido check la squadra arbitrale opta per non assegnare il rigore.A un minuto dal termine arriva un calcio di rigore in favore della squadra di Motta per un'uscita di Butez su Gatti: il portiere viene anticipato nettamente, giusto assegnare il penalty".