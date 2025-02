Como-Juventus, il PRE PARTITA LIVE dal Sinigaglia: tutte le ultime

La Juventus torna in campo per affrontare il Como in un match cruciale, e noi de IlBiancoNero vi accompagneremo nell'attesa del fischio d’inizio con una diretta speciale, ricca di contenuti, analisi e collegamenti esclusivi. L’appuntamento è fissato per le 18:30 sui nostri canali, dove vivremo insieme l’avvicinamento alla gara con approfondimenti e ospiti d’eccezione.La nostra inviata Benedetta Panzeri sarà in collegamento direttamente dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia, pronta a raccontarvi l’atmosfera pre-gara, raccogliere le ultime indiscrezioni sulle formazioni ufficiali e darvi aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accade nel pre-partita.Non mancheranno poi i commenti e le analisi di due esperti del mondo bianconero:. I due giornalisti saranno in collegamento per fornire un quadro completo sulle scelte di Thiago Motta, gli aspetti tattici e le possibili chiavi del match contro il Como.A tenere le fila della diretta ci sarà, pronto a interagire con il pubblico e a guidare il dibattito su tutto ciò che riguarda la Juventus. Un’occasione imperdibile per chi vuole vivere l’attesa del match in compagnia di veri esperti e appassionati bianconeri.