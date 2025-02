Como-Juventus, i voti per Thiago Motta: 'Poco gioco, soliti errori', 'tradito dai big'

AFP or licensors

Como-Juventus, le pagelle su Thiago Motta

Oltre a regalare i tre punti allala doppietta di"salva" anchenelle pagelle dei giornali. La squadra del tecnico italo-brasiliano non convince ancora una volta."La buona sorte più del giusto merito: ai punti avrebbe meritato il Como, strappa addirittura la vittoria con un gol allo scadere. L’ennesimo. E questo, no, non è un caso", il commento di Tuttosport che dà 6 in pagella a Thiago Motta. Stesso voto del Corriere dello Sport che scrive: " C’era il divieto di sosta per la Juve ma fino a un minuto dalla fine ci sono sofferenza, i soliti errori difensivi, poco gioco e poche occasioni. Kolo Muani però risolve i problemi e allora tornano il sorriso e il quarto posto". Anche la Gazzetta si allinea dando la sufficienza all'allenatore: "Ancora una volta tradito dai big, la traversa di Dossena è lo specchio di una partita in cui il Como ha giocato meglio".