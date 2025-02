Como-Juventus, i convocati di Fabregas: 4 nuovi acquisti

Getty Images

Fabregas ha ufficializzato l’elenco dei convocati del Como per la sfida contro la Juventus, includendo diversi volti nuovi arrivati negli ultimi giorni di mercato. Tra i nomi spiccano Smolcic, Valle, Ikonè e Douvikas, pronti a dare il loro contributo alla squadra. L’allenatore punta su una rosa rinnovata per affrontare un avversario di alto livello come la Juventus. L'inserimento dei nuovi acquisti potrebbe rappresentare una svolta per il Como, attualmente in lotta per la salvezza. Ora resta da vedere se Fabregas deciderà di schierarli subito dal primo minuto o se opterà per un loro impiego a gara in corso.