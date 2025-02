Como-Juventus, i ballottaggi di formazione: giocano i nuovi?

Como-Juve, i ballottaggi di formazione

La Juventus ha lasciato Torino in serata e viaggia alla volta di Como con un pensiero fisso in testa: dare continuità alla vittoria contro l’Empoli, come rimarcato dall’allenatore in conferenza stampa. Qualche pensiero in più, invece, affolla la testa di Thiago Motta che pensa alle ultime scelte di formazione in vista della partita di domani.In porta Di Gregorio, davanti a lui dovrebbe essere confermata la coppia di centrali Veiga-Gatti. Kelly ha solo due allenamenti con la squadra, difficile possa partire titolare. A destra della linea difensiva Weah e a sinistra Savona, come contro l’Empoli.

Como-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio

Weah

Gatti

Veiga

Savona

Locatelli

Thuram

Nico

Koopmeiners

Yildiz

Kolo Muani

In mezzo al campo parte in pole position la coppia collaudata Thuram-Locatelli, ma attenzione a Douglas Luiz che potrebbe avere una chance dal 1’. Qualche metro più avanti dovrebbe scendere in campo Koopmeiners in ballottaggio con McKennie. Sulle ali favoriti Yildiz e Nico Gonzalez, ma Conceicao scalpita. E davanti? In vantaggio dovrebbe essere Kolo Muani.