AFP via Getty Images

Como-Juventus: la designazione arbitrale

Arbitro: Abisso

Assistenti: Vecchi e Bahri

Quarto uomo: Monaldi

Var: Guida

Avar: Maggioni

Laapre la ventiquattresima giornata di Serie A e sarà impegnata in trasferta contro ilmatch in programma venerdì alle 20:45. L'AIA (associazione italiana arbitri) ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.Ad arbitrare Como-Juventus ci sarà Abisso. Gli assistenti invece saranno Vecchi e Bahri mentre al VAR è stato scelto Guida. Di seguito la designazione completa con il quarto uomo e l'Avar.