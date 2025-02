Getty Images

Domani scenderà in campo laper la sfida di campionato contro il. Bianconeri di Thiago Motta impegnati in trasferta per questa sfida e reduci dalla bella vittoria per 4-1 all'Allianz Stadium contro l'Empoli della scorsa domenica. Non sarà a disposizione Andrea Cambiaso, come dichiarato da Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia. Ci sono i volti nuovi: Alberto Costa, Renato Veiga, Lloyd Kelly e Randal Kolo Muani. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione per la sfida di domani