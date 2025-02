Como-Juventus, ci sarà Lloyd Kelly?

Domani lascenderà in campo contro ildi Cesc Fabregas per una sfida in trasferta non semplice. Bianconeri reduci dalla bella vittoria di una settimana fa per 4-1 sull'Empoli allo Stadium. Poco fa è stata diramata la lista dei convocati per la trasferta lombarda, grande attesa per conoscere la scelta su Lloyd. Il difensore arrivato nella serata di domenica a Torino dal Newcastle si è allenato con la squadra poche volte per risolvere gli ultimi problemi burocratici. Il giocatore però per la prima volta è stato convocato da Thiago Motta per la sfida di domani contro il Como.