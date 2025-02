Getty Images

Ilha fatto scalpore con l’ingaggio di, tesserato nel mercato invernale dopo un lungo periodo di inattività e un breve periodo di prova. In conferenza stampa, Cesc Fàbregas ha chiarito la sua situazione, ma senza portare buone notizie."Lui conosce la sua storia e sa che dovrà prendersi quattro mesi per riadattarsi al calcio professionistico, lavorando giorno dopo giorno. Al momento si allena a parte, tra circa dieci giorni si unirà al gruppo. Non posso fissare una data: se sarà pronto, lo gestiremo. Potrebbero essere 20 minuti, forse otto partite."