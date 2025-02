AFP or licensors



Como-Juventus, bianconeri alla ricerca di un traguardo

Mancano poche ore al calcio d'inizio della sfida tra la Juventus ed il Como in programma questa sera allo stadio G. Sinigallia della città lariana. La squadra allenata da Thiago Motta però andrà a caccia di un particolare traguardo, ecco di cosa si tratta:I bianconeri questa sera giocheranno il loro match numero 3100 in Serie A (solo l’Inter con 3136 ne ha giocati di più). Vincendo contro i lariani con 4 gol, come accaduto già domenica contro l’Empoli, inoltre, la squadra di Thiago Motta centrerebbe un altro record: quello dei 5400 gol nel massimo campionato (al momento sono 5396).