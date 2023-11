DaLe Juventus Women tornano in campo dopo la sfida contro la Roma di Biella. Le bianconere faranno visita, domenica 12 novembre 2023 alle ore 20:30, al Como, reduce dalla vittoria sull'Inter.DOVE VEDERE COMO-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTALa sfida tra Como Women e Juventus Women verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.